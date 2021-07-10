Adana Demirspor bir de Norveçli aldı!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan, sağ bek transferini de tamamladı.Mavi-siyahlı ekip,ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok takımın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Norveçli oyuncu'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.7 yıl boyunca Rosenborg'da oynayan Svensson, ardından gittiği AZ Alkmaar'da 5 sezonda 152 maça çıktı.Norveç Milli Takımı'nda da süre alan sağ bek, 23 kez milli oldu.