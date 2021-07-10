Adana Demirspor bir de Norveçli aldı!

Adana Demirspor, sağ bek transferini de tamamladı ve AZ Alkmaar ile sözleşmesi biten Norveçli Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor bir de Norveçli aldı!
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10 Temmuz 2021 19:29
Transferin en hızlı takımlarından biri olan Adana Demirspor, sağ bek transferini de tamamladı.

Mavi-siyahlı ekip, AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok takımın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Jonas Svensson'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.

7 yıl boyunca Rosenborg'da oynayan Svensson, ardından gittiği AZ Alkmaar'da 5 sezonda 152 maça çıktı.

Norveç Milli Takımı'nda da süre alan sağ bek, 23 kez milli oldu.



 

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