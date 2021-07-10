Adana Demirspor bir de Norveçli aldı!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Adana Demirspor, sağ bek transferini de tamamladı.
Mavi-siyahlı ekip, AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok takımın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Jonas Svensson'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.
7 yıl boyunca Rosenborg'da oynayan Svensson, ardından gittiği AZ Alkmaar'da 5 sezonda 152 maça çıktı.
Norveç Milli Takımı'nda da süre alan sağ bek, 23 kez milli oldu.
Mavi-siyahlı ekip, AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'dan birçok takımın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Jonas Svensson'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.
7 yıl boyunca Rosenborg'da oynayan Svensson, ardından gittiği AZ Alkmaar'da 5 sezonda 152 maça çıktı.
Norveç Milli Takımı'nda da süre alan sağ bek, 23 kez milli oldu.