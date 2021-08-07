Adana Demirspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken 5 isim

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor ile Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın mücadelesinden kazanan çıkmadı. İlk yarısı 0-0 biten özel maçta Kara Kartal, 60'ta N'Koudou'nun penaltı golüyle öne geçti. Mavi Şimşek de 64'te Assombalonga ile yanıt verdi
Mücadelede 5 ismin performansı öne çıktı.
DİKKAT ÇEKENLER…
MEHMET TOPAL: Bu maçta esas mevkii ön liberoda görev aldı ve stoper oynadığı 3-0'lık Kayserispor yenilgisinden çok daha iyiydi.
ATIBA: Hücum yönünü her geçen gün geliştiriyor. Attığı ara pasların birisi gol pozisyonu oluştururken, diğeri de takımına penaltı kazandırdı.
SALIH UÇAN: Oyuna sonradan girmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Etkili paslar atarken formunu yakaladığını gösterdi.
BALOTELLI: Kumaşını belli etti ama henüz tam olarak hazır bir görüntü sergilemedi.
ASSOMBALONGA: Fark yaratacak bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
Mücadelede 5 ismin performansı öne çıktı.
DİKKAT ÇEKENLER…
MEHMET TOPAL: Bu maçta esas mevkii ön liberoda görev aldı ve stoper oynadığı 3-0'lık Kayserispor yenilgisinden çok daha iyiydi.
ATIBA: Hücum yönünü her geçen gün geliştiriyor. Attığı ara pasların birisi gol pozisyonu oluştururken, diğeri de takımına penaltı kazandırdı.
SALIH UÇAN: Oyuna sonradan girmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Etkili paslar atarken formunu yakaladığını gösterdi.
BALOTELLI: Kumaşını belli etti ama henüz tam olarak hazır bir görüntü sergilemedi.
ASSOMBALONGA: Fark yaratacak bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.