Adana Demirspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken 5 isim

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor ile Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın maçı 1-1 sona ererken 5 ismin performansı öne çıktı.

Haber; Sabah
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Adana Demirspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken 5 isim
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07 Ağustos 2021 11:44
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor ile Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın mücadelesinden kazanan çıkmadı. İlk yarısı 0-0 biten özel maçta Kara Kartal, 60'ta N'Koudou'nun penaltı golüyle öne geçti. Mavi Şimşek de 64'te Assombalonga ile yanıt verdi

Mücadelede 5 ismin performansı öne çıktı.

DİKKAT ÇEKENLER…

MEHMET TOPAL: Bu maçta esas mevkii ön liberoda görev aldı ve stoper oynadığı 3-0'lık Kayserispor yenilgisinden çok daha iyiydi.

ATIBA: Hücum yönünü her geçen gün geliştiriyor. Attığı ara pasların birisi gol pozisyonu oluştururken, diğeri de takımına penaltı kazandırdı.

SALIH UÇAN: Oyuna sonradan girmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Etkili paslar atarken formunu yakaladığını gösterdi.

BALOTELLI: Kumaşını belli etti ama henüz tam olarak hazır bir görüntü sergilemedi.

ASSOMBALONGA: Fark yaratacak bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.






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