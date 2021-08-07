Adana Demirspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken 5 isim

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor ile Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın mücadelesinden kazanan çıkmadı. İlk yarısı 0-0 biten özel maçta Kara Kartal, 60'ta N'Koudou'nun penaltı golüyle öne geçti. Mavi Şimşek de 64'te Assombalonga ile yanıt verdiMücadelede 5 ismin performansı öne çıktı.Bu maçta esas mevkii ön liberoda görev aldı ve stoper oynadığı 3-0'lık Kayserispor yenilgisinden çok daha iyiydi.Hücum yönünü her geçen gün geliştiriyor. Attığı ara pasların birisi gol pozisyonu oluştururken, diğeri de takımına penaltı kazandırdı.Oyuna sonradan girmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Etkili paslar atarken formunu yakaladığını gösterdi.: Kumaşını belli etti ama henüz tam olarak hazır bir görüntü sergilemedi.: Fark yaratacak bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.