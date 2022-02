Adana Demirspor - Beşiktaş maç biletin Bitexen Club'da!

#ADSvBJK maç biletin #BitexenClub'da!0.01 $DEMIR Token yakan ve 0.99 $DEMIR Token kilitleyen ilk 50 kişiden biri ol, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına bilet kazan! Bitexen Club'ı indir, Club sekmesine tıkla, token yak ve kilitle ADS - BJK maçını canlı izle!11.02.2022 tarihinde Bitexen Club uygulamasında ADANA DEMİRSPOR sayfasında yayınlanan açık artırma etkinliğine katılmak için bir önceki tekliften daha yüksek bir teklif verilmesi gerekmektedir.Açık artırmaya en yüksek teklifi yapan kişiye Çift kişilik VIP etkinlik hediye edilecektir.Etkinliğin içeriği; VIP araç ile konumlarından alınmaları, Çift Kişilik Yemek, Stadyuma ulaşımın sağlanması, Çift Kişilik Loca maç bileti ve maç sonu tekrardan konumlarına bırakılmalarını kapsamaktadır.ADANA DEMİRSPOR – BEŞİKTAŞ Maçı Açık Artırma Çift Kişilik VIP Etkinlik Katılım Koşulları:Bitexen Club uygulamasında 11.02.2022 - 12.02.2022 tarihleri arasında ADANA DEMİRSPOR - Beşiktaş maçı Açık Artırma Çift Kişilik VIP etkinlik hediyeli bir açık artırma düzenlenecektir.Açık artırmaya katılmak isteyenlerin Bitexen Club uygulamasının ADANA DEMİRSPOR sayfasındaki açık artırmaya katılması ve en yüksek teklifi vermesi gerekmektedir.Açık artırmaya katılım için son tarih 12.02.2022 saat 23.59'dur. Bu tarih ve saatten sonra teklif yapılamayacaktır. Kazanan ile iletişim 13.02.2022 tarihinde yapılacaktır.Açık artırmayı kazanan kişiye ADANA DEMİRSPOR kulübü iletişime geçecektir ve gerekli bilgilendirme yapacaktır.Bitexen A.Ş. ve ADANA DEMİRSPOR Kulübü, açık artırmayı durdurma hakkı da dahil olmak üzere açık artırma katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde ADANA DEMİRSPOR tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin ADANA DEMİRSPOR ve Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin ADANA DEMİRSPOR'a ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.Açık artırmaya ADANA DEMİRSPOR'a bağlı kulüp çalışanları ve Bitexen çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ve ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.Açık artırma sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.Bitexen A.Ş. ve ADANA DEMİRSPOR düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.Açık artırma belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu açık artırma özelinde ve diğer tüm açık artırma/ödül/kampanya/çekiliş için katılım hakkı iptal edilecektir.Açık artırmayı kazanan katılımcıların maça girişleri esnasında kendilerinden talep edilebilecek passolig, aşı kartı ve PCR testi gibi sorumlulukları altında bulunan her türlü resmi belge ve bilgi ile alakalı tek sorumlunun kendileri olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sorumluluklarını yerine getirmemelerinden ve kendilerinden talep edilen herhangi bir belgeyi sunmamalarından kaynaklı ADANA DEMİRSPOR ve Bitexen A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Katılımcılar, sorumluluklarını yerine getirmemelerinden ve kendilerinden talep edilen belgeleri sunmamalarından dolayı uğrayacakları zararlar için herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ederler.Açık artırmayı kazanan katılımcıların herhangi bir şekilde etkinliğe katılmaması durumunda herhangi bir yedek talihli kişi veya kişiler olmayacaktır ve etkinlik iptal edilecektir.VIP etkinliğe hak kazanan ve bu bileti kabul eden katılımcılardan "kabul ve taahhüt formu" istenecektir. Katılımcı, işbu çekiliş "kabul ve taahhüt formu" ile kendisinin ve maçta kendisi ile birlikte bulunacak kişilerin herhangi bir küfür, hakaret, ahlak dışı söylemlerde bulunmayacağı gibi herhangi bir kaba davranış sergilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ADANA DEMİRSPOR ve Bitexen'in katılımcıların ve misafirlerinin maçta bulundukları süre içerisinde hiçbir şekilde güvenlik yükümlülüğü bulunmadığı gibi ADANA DEMİRSPOR ve Bitexen, meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunundan sorumlu değillerdir.Açık artırmanın ve içeriğinin tüm hakları münhasıran ADANA DEMİRSPOR Kulübü'ne aittir.Açık artırmanın tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen çekiliş katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.Açık artıma ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.