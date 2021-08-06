Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11'ler
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06 Ağustos 2021 19:58
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Saat 21.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor XI: Ferhat, Svensson, Rasssoul, Tayyip Talha, Kaan, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın




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