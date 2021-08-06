Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Saat 21.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor XI: Ferhat, Svensson, Rasssoul, Tayyip Talha, Kaan, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli
Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın
Saat 21.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Adana Demirspor XI: Ferhat, Svensson, Rasssoul, Tayyip Talha, Kaan, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli
Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın