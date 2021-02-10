Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'göreve devam' açıklaması

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam edeceğini açıkladı

Haber; AA
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'göreve devam' açıklaması
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10 Şubat 2021 15:30
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldığını bildirdi.

Sancak, yazılı açıklamasında, başkanlığı bırakacağını açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak durduğunu belirtti.

Bu süreçte taraftarın kendisine sürekli destek olduğunu aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz etiketi açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdı. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldu. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, büyükşehir ve belediye başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istedi. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana 'Sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmak olmaz, git inşallah şampiyon olursunuz.' dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmeden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım."

Sancak, Adana Demirspor'u kurumsallaştırmayı ve geleceğe sağlam adımlarla götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için daha güçlü, bilinçli ve yüksek sesle, durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.



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