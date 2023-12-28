Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Samet Aybaba'ya cevap!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Yusuf Sarı açıklamasına göndermeli bir paylaşım yaptı.
Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" ifadelerini kullandı.
SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?
Samet Aybaba basın toplantısı'nda Yusuf Sarı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."
Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" ifadelerini kullandı.
SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?
Samet Aybaba basın toplantısı'nda Yusuf Sarı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."
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