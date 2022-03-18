Adana Demirspor, Başakşehir'i ağırlayacak!

Adana Demirspor, Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, Başakşehir'i ağırlayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2022 16:06
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 45 puan ve averajla 7'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 4'üncü sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.