Adana Demirspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı
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06 Ocak 2023 23:08
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da çalışmaları takip etti.

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