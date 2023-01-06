Adana Demirspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Kulüp Başkanı Murat Sancak da çalışmaları takip etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Kulüp Başkanı Murat Sancak da çalışmaları takip etti.
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