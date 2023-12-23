Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk edecek
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23 Aralık 2023 14:00
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

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