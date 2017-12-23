Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 17 puan -4 averaj ile 15. sırada yer alan Adana Demirspor, 34 puan 13 averaj ile lider durumda bulunan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.- 16.095 kişi kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Erhan Kartal (1.440 dakika).- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- 10 maçla en fazla galibiyet alan takım.- 12 golle en az gol yiyen takımı.- En golcü oyuncusu 6 golü bulunan İlhan Parlak.- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamında berabere kaldı.- Adana Demirspor 2, MKE Ankaragücü 4 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.- Adana Demirspor 15 gol atarken, MKE Ankaragücü 15 golle karşılık verdi.- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Adana Demirspor 3 ve MKE Ankaragücü 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.