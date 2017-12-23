Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Adana Demirspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Adana Demirspor-Ankaragücü maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 02:54
Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Adana Demirspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Adana Demirspor-Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Ankaragücü maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Ankaragücü maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 17 puan -4 averaj ile 15. sırada yer alan Adana Demirspor, 34 puan 13 averaj ile lider durumda bulunan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

- 16.095 kişi kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Erhan Kartal (1.440 dakika).

- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 10 maçla en fazla galibiyet alan takım.

- 12 golle en az gol yiyen takımı.

- En golcü oyuncusu 6 golü bulunan İlhan Parlak.

- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamında berabere kaldı.

Son Karşılaşmalar

- Adana Demirspor 2, MKE Ankaragücü 4 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Adana Demirspor 15 gol atarken, MKE Ankaragücü 15 golle karşılık verdi.

- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

- Adana Demirspor 3 ve MKE Ankaragücü 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.


Diğer Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle Gündem

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle
Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz' Galatasaray

Mustafa Cengiz: "Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz"
Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi! Manchester United

Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok