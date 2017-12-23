Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Adana Demirspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Adana Demirspor-Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
. Ligin 17. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Ankaragücü maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak
Adana Demirspor-Ankaragücü maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 17 puan -4 averaj ile 15. sırada yer alan Adana Demirspor, 34 puan 13 averaj ile lider durumda bulunan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
- 16.095 kişi kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.Ev Sahibi
- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Erhan Kartal (1.440 dakika).
- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 10 maçla en fazla galibiyet alan takım.
- 12 golle en az gol yiyen takımı.
- En golcü oyuncusu 6 golü bulunan İlhan Parlak.
- Hakem Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamında berabere kaldı.Son Karşılaşmalar
- Adana Demirspor 2, MKE Ankaragücü 4 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Adana Demirspor 15 gol atarken, MKE Ankaragücü 15 golle karşılık verdi.
- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Adana Demirspor 3 ve MKE Ankaragücü 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.