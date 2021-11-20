Adana Demirspor, Altay karşısında galibiyet peşinde

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü Altay'a konuk olacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 16 puan ve averajla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puanlı rakibi Altay karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 16 puan ve averajla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puanlı rakibi Altay karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.