Adana Demirspor, Altay karşısında galibiyet peşinde

Süper Lig'de Adana Demirspor 12 Kasım Pazar günü Altay ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Altay karşısında galibiyet peşinde
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20 Kasım 2021 13:30
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü Altay'a konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 16 puan ve averajla 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puanlı rakibi Altay karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Lucas Castro, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

 

 


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