Adana Demirspor, Alanyaspor deplasmanında

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Alanyaspor deplasmanında
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09 Şubat 2022 11:12
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Mavi-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Niğde Anadolu'yu 3-0, 4. turda Serik Belediyespor'u 5-0, 5. turda da Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Mavi-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3-1 mağlup etmişti.

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