Adana Demirspor, Akintola'yı açıkladı

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.