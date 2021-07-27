Adana Demirspor, Akintola'yı açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

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Adana Demirspor, Akintola'yı açıkladı
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27 Temmuz 2021 13:06
Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.


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