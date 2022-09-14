Adana Demirspor'a müjdeli haber!

Adana Demirspor'a Trabzonspor maçında sakatlanan l bek Kevin Manuel Rodrigues'ten sevindirici bir haber geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'a müjdeli haber!
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14 Eylül 2022 15:41
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

RODRIGUES'İN DURUMU CİDDİ DEĞİL

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 6. haftasında pazartesi günü 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi.

NE ZAMAN TÜRKİYE'YE DÖNECEK?

Rodrigues'in, Fransa'da tedavisi tamamlandıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

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