Adana Demirspor'a, Azeri forvet

Gelecek sezon ilk 4 savaşı verecek ve UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek Adana Demirspor transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'a, Azeri forvet
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04 Temmuz 2023 09:28
Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Kluivert'i getirdikten sonra transfere de hız verdi.

Adana Demirspor hücum bölgesini takviye etmek için rotasını Hırvatistan'a çevirdi.

KONYASPOR'DA OYNADI

Adana ekibi, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi D.Zagreb'deki 26 yaşındaki Azeri santrfor Mahir Emreli'yi radarına aldı.

Kontratı 2026'da bitecek olan genç futbolcu, geçen sezon Konyaspor'da 12 maçta 2 gol kaydetti. Sezon genelinde ise 25 maçta 5 gol katkısı sağladı.

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