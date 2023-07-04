Adana Demirspor'a, Azeri forvet

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Kluivert'i getirdikten sonra transfere de hız verdi.
Adana Demirspor hücum bölgesini takviye etmek için rotasını Hırvatistan'a çevirdi.
KONYASPOR'DA OYNADI
Adana ekibi, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi D.Zagreb'deki 26 yaşındaki Azeri santrfor Mahir Emreli'yi radarına aldı.
Kontratı 2026'da bitecek olan genç futbolcu, geçen sezon Konyaspor'da 12 maçta 2 gol kaydetti. Sezon genelinde ise 25 maçta 5 gol katkısı sağladı.
Adana Demirspor hücum bölgesini takviye etmek için rotasını Hırvatistan'a çevirdi.
KONYASPOR'DA OYNADI
Adana ekibi, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi D.Zagreb'deki 26 yaşındaki Azeri santrfor Mahir Emreli'yi radarına aldı.
Kontratı 2026'da bitecek olan genç futbolcu, geçen sezon Konyaspor'da 12 maçta 2 gol kaydetti. Sezon genelinde ise 25 maçta 5 gol katkısı sağladı.