Adana Demirspor, 2. yarıda açıldı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, 2. yarıda açıldı!
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27 Şubat 2021 20:56
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Sinan ve 63. dakikada Mehmet'ten geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Adana Demirspor, puanını 42 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor 31 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Bandırmaspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.



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