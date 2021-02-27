Adana Demirspor, 2. yarıda açıldı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Sinan ve 63. dakikada Mehmet'ten geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Adana Demirspor, puanını 42 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor 31 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Bandırmaspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Sinan ve 63. dakikada Mehmet'ten geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Adana Demirspor, puanını 42 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor 31 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Bandırmaspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.