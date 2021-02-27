Adana Demirspor, 2. yarıda açıldı!

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Sinan ve 63. dakikada Mehmet'ten geldi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Adana Demirspor, puanını 42 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor 31 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Bandırmaspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.



