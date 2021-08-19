Adana Demirspor 2 oyuncu ile imzaladı

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.
Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.