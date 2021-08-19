Adana Demirspor 2 oyuncu ile imzaladı

Adana Demirspor, iki Türk oyuncusuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor 2 oyuncu ile imzaladı
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19 Ağustos 2021 21:17
Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.


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