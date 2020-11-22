Adana Demirspor 2 dakikada döndü, Eskişehir'i yıktı

Emircan Altıntaş

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor maçı 4-1 kazandı.Maçta Eskişehir'in golü 53. dakikada Mehmet Özcan'dan geldi. Adana Demirspor'un golleri 70. dakikada Anıl Karaer ve 72. ve 87. dakikalarda Yunus Akgün ve 90+6. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, 1 puanda kaldı ve ligin dibine demirledi. Adana Demirspor ise puanını 18'e çıkarttı.Adana Demirspor, 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Eskişehirspor ise aynı haftada sahasında Altınordu ile karşılaşacak.5 Ocak Fatih TerimAlper Ulusoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa SavranlarZubas, Tayyib Talha Sanuç, Okan Alkan, Pa Dibba (Dk. 58 Emircan Altıntaş), Mehmet Akyüz (Dk. 87 Semih Güler), Osman Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 46 Yunus Akgün), Hasan Kılıç (Dk. 90 Alattin Hamza Ok), Gökhan İnler, Erkan Zengin (Dk. 90 Kosecki), Anıl KaraerEkrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Talha Erdoğan (Dk. 79 Furkan Polat), Alimi, Erdal Akdarı (Dk. 90 Buğra çağlıyan) , Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar)Dk. 53 Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Dk. 70 Anıl Karaer, Dk. 72 Yunus Akgün, Dk. 87 Yunus Akgün, Dk. 90+3 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)Dk. 12 Furkan Balaban, Dk. 73 Talha Erdoğan, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 83 Erkan Zengin, Dk. 84 Osman Tarık Çamdal (Adana Demirspor)