Adana Demirspor, 10 kişiyle 3 puana tutundu!

TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk etti.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsbaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Aias Aosman ve 79. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Osmanlıspor'un tek sayısını ise 31. dakikada Mertan Öztürk attı.



Adana Demirspor'da Adil Demirbağ, 30. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 48 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. 6 maçtır galibiyet alamayan Osmanlıspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.



Adana Demirspor, gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Osmanlıspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.



