Adana Demir'de Rassoul kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Joher Khadim Rassoul'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Adana Demir'de Rassoul kadro dışı bırakıldı
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11 Mart 2020 04:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da stoper Joher Khadim Rassoul, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Mavi-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmemesi ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle Senegalli stoper Rassoul'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede de aynı tavırları sergileyen Rassoul'ün, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

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