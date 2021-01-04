TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Menemenspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Tayyib, 31. dakikada Hasan ve 44. dakikada Emircan'dan geldi.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 31 yaparken, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile kötü bir başlangıç yapan ve 7 maçtır 3 puan alamayan Menemenspor 16 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Bursaspor ile karşılaşacakken, Menemenspor ise Altınordu'ya konuk olacak.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Tayyib, 31. dakikada Hasan ve 44. dakikada Emircan'dan geldi.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 31 yaparken, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile kötü bir başlangıç yapan ve 7 maçtır 3 puan alamayan Menemenspor 16 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Bursaspor ile karşılaşacakken, Menemenspor ise Altınordu'ya konuk olacak.