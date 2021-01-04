TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Menemenspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Tayyib, 31. dakikada Hasan ve 44. dakikada Emircan'dan geldi.



Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 31 yaparken, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile kötü bir başlangıç yapan ve 7 maçtır 3 puan alamayan Menemenspor 16 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Bursaspor ile karşılaşacakken, Menemenspor ise Altınordu'ya konuk olacak.



