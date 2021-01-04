Adana Demir, Ümit Karan'ı ilk maçında üzdü

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Ümit Karan'ı getiren Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Adana Demir, Ümit Karan'ı ilk maçında üzdü
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04 Ocak 2021 20:57
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Menemenspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Tayyib, 31. dakikada Hasan ve 44. dakikada Emircan'dan geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 31 yaparken, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile kötü bir başlangıç yapan ve 7 maçtır 3 puan alamayan Menemenspor 16 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Bursaspor ile karşılaşacakken, Menemenspor ise Altınordu'ya konuk olacak.



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