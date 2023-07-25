Adana Demir'in rakibi Konoplyanka'yı aldı

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna kattı.



Rumen ekibinden yapılan açıklamada serbest oyuncu durumunda olan Ukraynalı Yevgen Konoplyanka'nın 1 yıllığına imza attığı belirtildi.



33 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor karşısında listeler daha önceden verildiği için forma giyemeyecek.



Konoplyanka son olarak Polonya'nın Cracovia takımında forma giymiş ve 28 maçta 4 gol 2 asist üretmişti.



