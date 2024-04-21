Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında halk koşusu yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı
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21 Nisan 2024 14:35
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Sporcular, Büyüksaat önünde yarış başlamadan önce müzik eşliğinde oynadı, fotoğraf çekildi.

Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Katılımcılardan bazıları, kentin yöresel kıyafeti şalvar takımı giyerek koşu yaptı.

Yarışmayı, kadınlarda Songül Berikol birinci, Bahar Özacar ikinci ve Derya Yörüsün üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Koray Het birinci, Rıdvan Aykul ikinci ve Mesut Akpınar üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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