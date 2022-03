Adana'da, 'Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusu' yapıldı

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, "King Berkay" isimli at birinci oldu.



Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromunda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkan atların katıldığı 1200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Murat Şen'e ait "King Berkay" isimli at birinci geldi.



Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "King Berkay"ı, jokeyliğini Özcan Yıldırım yaptığı "Regardless" ve jokeyliğini Hışman Çizik'in yaptığı "Luminary" isimli atlar takip etti.



Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve TJK Yönetim Kurulu üyesi Gülnur Gülerce de izledi.



Yarışın ardından düzenlenen törende anne Songül Aslan, at sahibi Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi.



Aslan, törenden sonra gazetecilere, yarışı kazanan at ve sahibi Murat Şen'i tebrik etti.



Özgecan Aslan'ı unutturmayan herkese teşekkür eden Aslan, şunları kaydetti:



"Özgemi unutmadınız, unutturmadınız. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Keşke Özge yaşasaydı da ismini böyle değil de mesleğini yaparak duyursaydı. Bu daha güzel olacaktı. Özgem suçsuzdu, sadece minibüsle evine gelmek istiyordu. Tüm mağdur ve masum kadınlarımızın mekanları cennet olsun, adalet istiyorum."













İLGİLİ VİDEO