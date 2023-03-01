Adana'da okullar ne zaman açılacak? Son dakika Adana'da okullar açılıyor mu?

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Kahramanmaraş depreminin ardından, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Adana'da okulların açılacağı tarihi de paylaştı. Peki, Deprem bölgesi Adana'da okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı.Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.Adana'da ise okullar 13 Mart'ta açılacak.İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini duyurdu.Adana'da eğtimin 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.