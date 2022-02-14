Adana'da Ersin Destanoğlu'na yabancı madde

Adana Demirspro deplasmanında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun başına gelen yabancı madde, kanamaya neden oldu.

Haber; Sporx.com
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Adana'da Ersin Destanoğlu'na yabancı madde
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14 Şubat 2022 21:27
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında Ersin Destanoğlu'nun başına yabancı bir madde geldi.

Maçın ikinci yarısında Yunsu Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti. Pozisyonda hole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'nu müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.

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