Adana'da Belhanda şov; kendini aştı!

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, bu sezon 10 haftalık süreçte geçen sezonki performansını geride bırakmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana'da Belhanda şov; kendini aştı!
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18 Ekim 2022 12:55
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Younes Belhanda, bu sezonki performansı ile dikkatleri üstüne çekiyor. Belhanda, 10 haftada geçen sezonki performansını geride bırakmayı başardı.

BELHANDA KENDİNİ BULDU

Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Belhanda, geçen sezon 24 maçta 1368 dakika süre aldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Faslı futbolcu, bu sezon adeta kendini buldu.

BU SEZON 7 GOLE KATKISI VAR

Belhanda 9 maçta ilk 11'de başladı ve 784 dakikaya 5 gol 2 asist sığdırdı. Adana Demirspor'dan önce Galatasaray forması giyen Belhanda, 2020-21 sezonunda Galatasaray'daki 8 gol 3 asistlik performansını da geçmeyi hedefliyor. 

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