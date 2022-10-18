Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Younes Belhanda, bu sezonki performansı ile dikkatleri üstüne çekiyor. Belhanda, 10 haftada geçen sezonki performansını geride bırakmayı başardı.



BELHANDA KENDİNİ BULDU



Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Belhanda, geçen sezon 24 maçta 1368 dakika süre aldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Faslı futbolcu, bu sezon adeta kendini buldu.



BU SEZON 7 GOLE KATKISI VAR



Belhanda 9 maçta ilk 11'de başladı ve 784 dakikaya 5 gol 2 asist sığdırdı. Adana Demirspor'dan önce Galatasaray forması giyen Belhanda, 2020-21 sezonunda Galatasaray'daki 8 gol 3 asistlik performansını da geçmeyi hedefliyor.



