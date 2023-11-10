Adana'da 3 puan Gençlerbirliği'nin!

Trendyol 1. Lig'in 12 hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana'da 3 puan Gençlerbirliği'nin!
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10 Kasım 2023 22:05
Trendyol 1. Lig'in 12 hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 6 ve 80. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti. Adanaspor ise 12 puanda kaldı. 

Adanaspor, önümüzdeki maç haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği sahasında başkent derbisinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

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