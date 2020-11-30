Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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30 Kasım 2020 22:33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adana Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Semptom gösteren sporcularımıza uygulanan Kovid-19  test sonuçlarına göre 2 sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan sporcularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



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