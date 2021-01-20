Adana Basketbol, Spartak Moskova'ya farklı kaybetti

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 70-47 yenildi.
Salon: Antakya
Hakemler: Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Natalie Galuk (İsrail), Amalia Marchis (Romanya)
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin, Fontaine 25, Ezgi Manlaci, Ladin Özel, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 1, Wallace 15, İlknur Yıldızhan 6
Spartak Moskova: Nuritdinova 11, Sharova 3, Komarova, Fedorova 13, Repnikova 5, Zotkina 7, Williams 17, Kuznetcova, Kozhukhar, Ignatova 6, Levchenko 8
1. Periyot: 11-18
Devre: 23-28
3. Periyot: 32-48
5 faulle çıkan: 20.32 Repnikova (Spartak Moskova)
Salon: Antakya
Hakemler: Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Natalie Galuk (İsrail), Amalia Marchis (Romanya)
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin, Fontaine 25, Ezgi Manlaci, Ladin Özel, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 1, Wallace 15, İlknur Yıldızhan 6
Spartak Moskova: Nuritdinova 11, Sharova 3, Komarova, Fedorova 13, Repnikova 5, Zotkina 7, Williams 17, Kuznetcova, Kozhukhar, Ignatova 6, Levchenko 8
1. Periyot: 11-18
Devre: 23-28
3. Periyot: 32-48
5 faulle çıkan: 20.32 Repnikova (Spartak Moskova)