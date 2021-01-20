Adana Basketbol, Spartak Moskova'ya farklı kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 70-47 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Basketbol, Spartak Moskova'ya farklı kaybetti
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20 Ocak 2021 21:00
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 70-47 yenildi.
Salon: Antakya

Hakemler: Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Natalie Galuk (İsrail), Amalia Marchis (Romanya)

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin, Fontaine 25, Ezgi Manlaci, Ladin Özel, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 1, Wallace 15, İlknur Yıldızhan 6

Spartak Moskova: Nuritdinova 11, Sharova 3, Komarova, Fedorova 13, Repnikova 5, Zotkina 7, Williams 17, Kuznetcova, Kozhukhar, Ignatova 6, Levchenko 8

1. Periyot: 11-18

Devre: 23-28

3. Periyot: 32-48

5 faulle çıkan: 20.32 Repnikova (Spartak Moskova)



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