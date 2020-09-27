Adana, Ankara'da rahat kazandı!

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Adana, Ankara'da rahat kazandı!
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27 Eylül 2020 18:26
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 17. ve 56. dakikalarda Mehmet Akyüz ile 38. dakikada Sinan Kurt'tan geldi. Ankaraspor'un tek golünü 49. dakikada Beykan Şimşek attı.

Galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Ankaraspor ise 3 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Adanaspor'u konuk edecekken, Ankaraspor ise Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.



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