Adams: "Sırf Kyrie için aşı konusunda istisna yapamayız"

New York belediye başkanı Eric Adams, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving için aşı istisnası yapmanın şehrin geri kalanına "yanlış bir mesaj gönderebileceğini" belirtti.



CNBC'ye konuşan Adams, konu hakkında Nets'in sahibi Joseph Tsai ile konuştuğunu da sözlerine ekledi:



"Kyrie'yi sahada görmeyi ben de çok istiyorum. O yüzük için her şeyi yaparım. Ama burada tehlikede olan çok şey var. Ve takımın sahibiyle de konuşmuştum.



Kyrie'yi sahaya sürebilmek için bir yol bulmak istesek de, bu genel olarak daha büyük bir mesele. Şehrimin tekrar kapatılmasını asla istemem.



Sayısız New York City çalışanına 'Kurallara uymazsan, işe alınmazsın' dedikten sonra sadece bir oyuncu için istisna yapılması, yanlış bir mesaj gönderir."



Adams'ın bu yorumları, KOVID-19 rakamları düşmeye devam ettiği sürece kentin "kapalı yemek, fitness ve eğlence mekanları" için aşı gerekliliklerini kaldırma tarihi olarak 7 Mart'ı gösterdiğini açıklamasından bir gün sonra geldi.