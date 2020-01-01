Adams: "İneklere 'box-out' yaparak, formumu korudum"

Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, NBA'in askıya alınması sırasında, Yeni Zelanda'daki çiftliğinde "inekleri box-out ederek" formunu koruduğunu söyledi.



Adams, NBA sezonunun askıya alınmasından kısa bir süre sonra, Mart ayında kendi ülkesine dönmüştü. İlk içgüdüsü, koronavirüs salgını yayılırken ailesi ve arkadaşlarının yanında olmaktı:



"Bu herhangi bir uluslararası oyuncu için geçerli. Aynı şekilde hissederler. Sadece sevdiklerine yakın olmak istiyorlar. Bir şey olması durumunda, orada olmak istiyorsunuz."



Adams kısa süre önce, NBA sezonunun yeniden başlamasından önce Oklahoma City'ye geri dönmüştü:



"Açıkçası şu anda biraz daha temkinli davranıyorum. Ama her türlü temkinli olmak gerek. Sadece basit şeyler, el sıkışmak gibi. Bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum, ama biriyle el sıkışmak çok, çok üstünkörü bir durum."



"YENİ ZELANDALILAR, KURALLARA UYARLAR"



Yeni Zelanda, 25 Mart'ta genel olarak kilitlenmişti. Çoğu işletme ve okullar kapanmış ve ada sınırlarını kapattıkça, sakinlerin evde kalması gerekmişti.



"Sağda solda birkaç aksama oldu, ama çoğunlukla Yeni Zelandalılar kurallara oldukça uyan kişilerdir. Herkes kurallara uygun şekilde ilerliyordu ve mesafeyi koruduğumuzdan falan emin oluyorduk. Toplu olarak, tüm Kiviler olarak gerçekten, bu konuda iyi bir iş çıkardık. Ama yine de durumlar biraz farklı. Biz küçük bir ülkeyiz ve sınırlarımız kolayca yönetilebiliyor."



İNEKLERİ "BOX-OUT" EDİYOR



Adams, evdeyken Batı Konferans pivotlarıyla güreşmeye bir ara vermişti ve çiftliğindeki "inekleri box-out ederek" basketbol formunda kaldığıyla ilgili bir espri yaptı.



Adams web kamerasını sol koluna doğrulttu ve tişörtünü kaldırarak, Yeni Zelanda'da çalıştığında edindiği çiftçi bronzluğunu göstermek istedi:



"Şuradan aşağı doğru. Mükemmeldi. İnekler de iyi durumda."



Adams ve diğer Thunder takım arkadaşları, önümüzdeki hafta antrenman kampı için Disney World'e uçmadan önce, ekibin antrenman tesisinde zorunlu bireysel antrenmanlara katılıyorlar. Thunder (40-24) 1 Ağustos'ta sezona Utah Jazz'e karşı oynayacağı maçla devam edecek.



