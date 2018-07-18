Adams, geçmişteki depresyon sürecini kaleme aldı

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Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, yakın zamanda çıkacak olan otobiyografisi "Steven Adams: My Life, My Fight"ta, ergenlik yıllarında yaşadığı depresyonu ve özellikle küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yaşadığı sıkıntıyı kaleme aldı.Hayatındaki o karanlık dönemi detaylandıran Adams, NBA'e giden yolunda tecrübe ettiği yalnızlık ve ev özleminden bahsetti. Öncelikle babası Sid'i 13 yaşında kaybedince, Adams okula gitmeme ve kendini bir amaç olmadan yaşarken bulma gibi kötü noktalarda gördü:"Babam öldükten sonra, bununla hiç savaşamamıştım. Bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum fakat bunun ne olduğunu bilmiyordum. Ve eğer yakın zamanda bir amaç bulamasaydım, iyi hissetmek için bakşka bir şeyler arardım. Geriye dönüp baktığımda, aslında çok yalnız ve doğrusu biraz depresyonda olduğumu farkediyorum. Kimse bize kederle nasıl baş edilir öğretmemişti. Hiç bir danışman veya psikologa görünmemiştik."Adams, basketbolun babasının ölümünden sonra hayatında ona bir yapı ve amaç kazandırdığını ve kendisini 2011'de ABD'ye ve Notre Dame Hazırlık Okulu'na yönlendirdiğini kaydetti.