Adams: "Durant, OKC'den ayrıldığından beri konuşmuyoruz"

Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, Kevin Durant Thunder'dan ayrıldığından beri hiç konuşmamasının nedenini açıkladı.



Adams, KD'nin OKC'den gidişini farklı bir şekilde ele alabileceğini söylese de kendisine karşı dargınlığı bulunmadığını belirtti.



ESPN'den Zach Lowe ile yakın zamanda bulunduğu bir podcastte Adams, 2018 otobiyografisi 'My Life, My Fight: Rising up from New Zealand to the OKC Thunder'da bu durumu nasıl ele aldığınıı açıkladı ve Durant'e ayrıldıktan sonra Facebook'tan bir kez mesaj yolladığını söyledi:



"İletişim kısmından ötürü. İnsanlar ne olursa olsun kızacaklardır. Ancak, mantıklı olursa, kurduğunuz ilişkiye saygı duymanız anlamında hala size saygı duyabilirler. Ben çok kişisel aldığım için değil, çünkü onunla geçirdiğim zaman sınırlıydı ve aynı zamanda onun benden daha büyük, ve benim de ondan daha genç olduğum gerçeği vardı. Bu yüzden onu bu konuda eleştirmeye çalışmayı sevmiyorum. Ama ben sadece, onun durumunda olsaydım, kurabileceğim herhangi bir ilişki varsa, önce onlara söylerdim. Haberleri olsun diye. Ya da sonradan, bir şekilde iletişim kurardım."



Adams, Durant'in Thunder'ı terk etmesinden bu yana ikilinin çok fazla iletişimde olmadığını itiraf etti, ancak ona çok fazla kullanmadığı anlaşılan bir platform olan Facebook'ta bir mesaj gönderdiğini hatırladığını ekledi:



"Yok, hiç konuşmuyoruz. Ona Facebook'ta bir mesaj göndermiştim, ama Facebook kullandığını sanmıyorum."