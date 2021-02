Adams: "ABD'de sporculara resmen tapılıyor"

New Orleans Pelicans pivotu Steven Adams, ABD'de sporculara nasıl "tapıldığından" bahsetti.



Bir NBA oyuncusu veya herhangi bir tür sporcu olmak, genellikle hem finansal hem de kültürel olarak büyük miktarda avantajla birlikte geliyor. Para veya statü bazında, sporcular uzun yıllardır gezegendeki en büyük ünlülerden bazıları haline gelmiş durumda.



Takım arkadaşı JJ Redick'in "The Old Man & The Three" podcastinde yer alan Adams, bu durumun özellikle ABD'de olmak üzere bugünün kültüründe oldukça normalleşmiş bir şey olması hakkında konuştu:



"Gerçeklikten biraz kopuyorsunuz, çünkü birçok insan size yalakalık yapıyor. Bir anda komik adam siz oluyorsunuz, tüm esprilerinize gülüyorlar, çok daha yakışıklı oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu, NBA logosuyla gelen bir şey. Onu üzerinize taktığınızda, işler oldukça şaşırtıcı hale geliyor. Ama gerçek hayat böyle değil. Bu nedenle, kültür değişikliği gerçekten deli seviyede. Özellikle de Amerika'da.



Buradaki sporcular gerçekten el üstünde tutuluyor ve tabii ki birçok oyuncu belli bir seviyeye ulaştığında, öyle de olmalı. Ama bazen her şeyin üstünde tutuldukları da oluyor. Bazı insanların, politik veya ahlaki anlamda yol göstermeleri için onlara baktığı oluyor. Sadece spor konusunda bu adama bakılsa, başka konular için de başka adamlara bakılsa daha iyi olur sanki."