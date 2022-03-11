Adama Traore: "Nou Camp'ta 0-0 başarısızlık"

Adama Traore, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Adama Traore: 'Nou Camp'ta 0-0 başarısızlık'
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11 Mart 2022 01:37
Barcelona'nın yıldızlarından Adama Traore, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Traore Barcelona olarak evlerindeki golsüz beraberliğin başarısızlık olduğunu itiraf ederek "Nou Camp'taki 0-0'lık sonuç mutlu olunacak bir sonuç değil. Maçta neler olduğunu yapacağımız analizlerle göreceğiz. Bu maçta olanları değiştiremeyiz. Deplasmanda kazanmak için 90 dakikamız daha var" açıklamasını yaptı.

Barcelona'ya devre arasında transfer olan Adama Traore, Galatasaray karşısında 80 dakika görev yaptı.

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