Adama Traoere, Liverpool'a transfer olabilir

İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'nin Liverpool'a transfer olabileceği ifade edildi.



WOLVES GÖNDERMEYE HAZIR



Ada basınında yer alan haberlerde; Wolves'in, İspanyol futbolcuyu, devre arası transfer döneminde 20-25 milyon bedelle satmaya hazır olduğu aktarıldı.



Medyada yer alan haberlerde; İngiliz ekibinin başlangıçta Traore için 40-50 milyon euro arası bonservis geliri beklediği ancak, devre arasında takıma yapılacak takviyeler adına bu rakamlara kadar indiği kaydedildi.



2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Wolves ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Traore, bu sezon 15 maçta forma giyerken bu mücadelelerde etkili bir performans ortaya koyamadı.





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