Adam Stahl: 'Türkiye'de paramı alamadım'

Kariyerine İsvaç'te devam eden ve 2018'de 6 ay Karabükspor'da forma giyen Adam Stahl çarpıcı açıklamalarda bulundu.Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Adam Stahl; "Türkiye'deki mentalite İsveç'ten farklı. Eğer İsveç'te maç kaybederseniz ortam daha sessiz olur ancak Türkiye'de durum farklı. Karabük'teyken takım zor zamanlar yaşıyordu. Yine de insanların umudu vardı." dedi.Stahl açıklamalarının devamında; "" dedi.Quaresma'nın her zaman onun idolü olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı anlattı.Stahl yaptığı açıklamada; "" dedi.