Adam Stahl: "Türkiye'de paramı alamadım"

Daha önce Karabükspor'da forma giyen Adam Stahl, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Adam Stahl: 'Türkiye'de paramı alamadım'
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27 Nisan 2020 16:06
Kariyerine İsvaç'te devam eden ve 2018'de 6 ay Karabükspor'da forma giyen Adam Stahl çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Adam Stahl; "Türkiye'deki mentalite İsveç'ten farklı. Eğer İsveç'te maç kaybederseniz ortam daha sessiz olur ancak Türkiye'de durum farklı. Karabük'teyken takım zor zamanlar yaşıyordu. Yine de insanların umudu vardı." dedi.

"PARAMI ALABİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

Stahl açıklamalarının devamında; "Ben oradayken 2 ya da 3 kez başkan değişti ve orada sadece 6 ay kaldım. Maaş ödemelerinde sorun yaşanıyordu. Orada kalan paramı alabilir miyim bilmiyorum ama bunu düşünmem. Onun yerine para kazanmaya devam etmeliyim." dedi.

"QUARESMA İDOLÜMDÜ"

Quaresma'nın her zaman onun idolü olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı anlattı.

Stahl yaptığı açıklamada; "Quaresma ile oynamak büyük olaydı. O her zaman benim idolümdü. Beşiktaş maçından sonra formasını istediğimi söyledim. Ama İngilizce'yi iyi bilmediğini anladım. Sonra el hareketleri ile formasını istediğimi anlattım ve o da verdi. Sonrasında ona çocukluğumdan beri idolüm olduğunu söyledim. Anlamadı mı bilmiyorum ama gülümsedi ve bu durum benim için özeldi." dedi.

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