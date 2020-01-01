Adam Silver ve Damian Lillard bir araya geldi!

NBA başkanı Adam Silver ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, ülke çapındaki huzursuzluk içinde NBA sezonuna potansiyel olarak devam etme konusundaki zorlukları ele almak için, ESPN'in "Return to Sports" programında bir araya geldiler.



Silver, şu ifadeleri kullandı:



"Bir pandeminin ortasında, bir durgunluğun ortasında ve 40 milyon işsizle, şu anda ülkedeki üst düzey sosyal huzursuzluk içinde kendi normalliğimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuların dönmek için en uygun durumda hissetmemelerini anlıyorum. Ailevi nedenlerle olabilir, sağlık nedenleriyle olabilir veya bazı oyuncuların söylediği gibi, zamanlarını başka bir yerde geçirmenin en iyisi olduğunu düşünüyor olabilirler."



Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'in koalisyonu, NBA'in Orlando'da yeniden başlama planlarını sosyal adalet reformuna dikkat ederek inceliyor.



Lakers pivotu Dwight Howard da bu sezonda oynayıp oynamayacağına henüz karar vermemişti.



"LİGİN ÇOĞU AFROAMERİKALI..."



Oynama konusunda "yüzde 100 rahat hissetmediğini" kabul eden Lillard, Irving ve Howard'ın duruşlarını anladığını söyledi:



"Bence ligimiz birçok Afroamerikalı oyuncudan oluşuyor. Kalbimizin çoğu halkımızla, aklımız halkımızın yanında. Ve bu savaşın bir parçası olmalıyız gibi hissediyorum. Ve sıkıntı da burada; bir sürü adamın sezona dönme konusunda endişe etmek yerine, buna odaklanmamız gerektiğini söyledikleri yer de burası."



Silver, sezonun yeniden başlamasıyla ilgili olarak oyuncular arasında "tekdüze bir görüş" olmayabileceğini itiraf etti ve ligin oyuncularına ırksal eşitlik için savaşacakları bir platform sunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



