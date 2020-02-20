Adam Silver: "NBA'de sezon iptal edilebilir"

NBA Komisyoneri Adam Silver, ligin en azından 30 gün boyunca oynanmayacağını ve sonrası için de henüz bir planları olmadığını açıkladı.



TNT'deki canlı yayına bağlanan Adam Silver, "NBA, en azından 30 gün boyunca duracak. Ardından, devam etmesi için ne gibi bir protokol uygulanacağı belirsiz. Dürüst olmak gerekirse, sonrası için konuşmak için erken. Durum, koronavirüsün ne kadar yayılacağına bağlı." ifadelerini kullandı.



"Sezon iptal edilebilir mi?" şeklinde gelen soruya Adam Silver, "Elbete. Bu da ihtimaller dahilinde. 30 günün yeterli olup olmayacağına bakacağız. Bu sezon bir daha maç oynanmama ihtimali de var. Şu an için net bir şey söylemek imkansız." cevabını verdi.



Adam Silver, bunun dışında oyuncular için getirilen önlemleri de açıkladı.



* Takım antrenmanları ve çalışmalar yasaklandı.



* Oyuncular, evlerinden çıkmayacak.



* Takım doktorları, her oyuncuyla günde en az 1 kez sağlık durumlarını konuşacak.



