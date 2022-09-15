8 KEZ VEKALETEN MAÇA ÇIKTI

İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in cezası nedeniyle İstanbulspor maçında takımın başında Fransız çalıştırıcının yardımcısı Adam Murray olacak. Murray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkati çekiyor.Uzun yıllardır Ismael'in yanında çalışan İngiliz antrenör, daha önce 8 maçta Fransız çalıştırıcın yerine takıma vekalet etti.Murray, Ismael'in FC Barnsley'i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ile çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında bu görevle ilk zaferini tatmayı hedefliyor.