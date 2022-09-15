Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in cezası nedeniyle İstanbulspor maçında takımın başında Fransız çalıştırıcının yardımcısı Adam Murray olacak. Murray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkati çekiyor.
8 KEZ VEKALETEN MAÇA ÇIKTI
Uzun yıllardır Ismael'in yanında çalışan İngiliz antrenör, daha önce 8 maçta Fransız çalıştırıcın yerine takıma vekalet etti.
İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Murray, Ismael'in FC Barnsley'i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ile çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında bu görevle ilk zaferini tatmayı hedefliyor.
8 KEZ VEKALETEN MAÇA ÇIKTI
Uzun yıllardır Ismael'in yanında çalışan İngiliz antrenör, daha önce 8 maçta Fransız çalıştırıcın yerine takıma vekalet etti.
İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Murray, Ismael'in FC Barnsley'i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ile çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında bu görevle ilk zaferini tatmayı hedefliyor.