Adam Murray Beşiktaş ile ilk peşinde

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında takımın başında sahaya çıkacak Adam Murray, siyah-beyazlılarla ilki yaşamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Adam Murray Beşiktaş ile ilk peşinde
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15 Eylül 2022 13:03
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in cezası nedeniyle İstanbulspor maçında takımın başında Fransız çalıştırıcının yardımcısı Adam Murray olacak. Murray ile ilgili ilginç bir istatistik dikkati çekiyor.

8 KEZ VEKALETEN MAÇA ÇIKTI

Uzun yıllardır Ismael'in yanında çalışan İngiliz antrenör, daha önce 8 maçta Fransız çalıştırıcın yerine takıma vekalet etti.

İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Murray, Ismael'in FC Barnsley'i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ile çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında bu görevle ilk zaferini tatmayı hedefliyor. 

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