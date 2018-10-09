Adalı'dan transfer açıklaması; 'Takviye yapacağız'

"LİDER ÇIKACAĞIZ"

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Malmö yenilgisinin ardından takıma yönelik eleştirileri değerlendirenikinci başkan, devre arasında takviye yapacaklarını açıkladı.Serdal Adalı, "" şeklinde konuştu.Oluşturulan karamsar havayı hak etmediklerini belirten Adalı, "Her takımın problemi var. Hem ligde hem Avrupa'da iddialıyız. İnanıyorum UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkacağız" dedi.UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.