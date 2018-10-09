Adalı'dan transfer açıklaması; "Takviye yapacağız"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adalı, oluşturulan karamsar havayı hak etmediklerini belirtirken forvete transfer sinyali verdi.

07 Ekim 2018 08:04
Adalı'dan transfer açıklaması; 'Takviye yapacağız'
Malmö yenilgisinin ardından takıma yönelik eleştirileri değerlendiren Beşiktaş'ta ikinci başkan Serdal Adalı, devre arasında takviye yapacaklarını açıkladı.

Serdal Adalı, "Güçlü bir takımımız var, devre arasında hücum hattına takviye yapacağız. Bu kadro Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşır" şeklinde konuştu.

"LİDER ÇIKACAĞIZ"
Oluşturulan karamsar havayı hak etmediklerini belirten Adalı, "Her takımın problemi var. Hem ligde hem Avrupa'da iddialıyız. İnanıyorum UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.



Kaynak: Sabah

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