Adalı'dan Salih Özcan hamlesi!

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda Beşiktaş'ta sürpriz bir gurbetçi oyuncu transfer atağı planladığı öne sürüldü.
ÖZCAN DIŞINDA DAYLAR DA VAR
Bu isimler arasında, Wolfsburg ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Dortmund'lu Salih Özcan öne çıkıyor. Ayrıca Eren Dinkçi, Livan Burcu ve Can Uzun'un da transfer için görüşülen oyuncular arasında olduğu belirtiliyor.
Adalı'nın ekibinin, sezon başında Porto'ya kiralanan ancak yeterince forma şansı bulamayan Deniz Gül ile de temas kurduğu ifade edildi. İsveç'ten teklif almasına rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih eden Deniz Gül'ün, yaşadığı sakatlık sebebiyle henüz forma giyemediği biliniyor.
ÖZCAN DIŞINDA DAYLAR DA VAR
Bu isimler arasında, Wolfsburg ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Dortmund'lu Salih Özcan öne çıkıyor. Ayrıca Eren Dinkçi, Livan Burcu ve Can Uzun'un da transfer için görüşülen oyuncular arasında olduğu belirtiliyor.
Adalı'nın ekibinin, sezon başında Porto'ya kiralanan ancak yeterince forma şansı bulamayan Deniz Gül ile de temas kurduğu ifade edildi. İsveç'ten teklif almasına rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih eden Deniz Gül'ün, yaşadığı sakatlık sebebiyle henüz forma giyemediği biliniyor.