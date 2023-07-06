Adalar Spor Festivali, İstanbul'da başlıyor!

Adalar Spor Festivali, cuma günü İstanbul'da başlayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca eğlence ve hareketin merkezi olacak Adalar Spor Festivali, Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde gerçekleştirilecek.



Adalar Spor Festivali'nde yarın basketbol ve tenis turnuvası Büyükada'da, masa tenisi ve voleybol turnuvası Kınalıada'da, yelken müsabakaları ve açık deniz yüzme yarışları 8 Temmuz Cumartesi günü Heybeliada'da, su topu turnuvası ise 7, 8, 9 Temmuz'da Burgazada'da yapılacak. Festival, 9 Temmuz Pazar günü Maltepe sahilde gerçekleştirilecek aktiviteler ve oynanacak futbol gösteri maçıyla sona erecek.



Festival süresince Adalar'da gün boyu halkın katılımıyla açık hava egzersizleri yapılacak. Şehri hareket ettiren "Yürü Be İstanbul" uygulamasında sürpriz ödüller dağıtılacak. Üç gün boyunca Adalar'da en çok adım atan kullanıcılar hediyelerin sahibi olacak.



