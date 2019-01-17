Ada'dan Galatasaray'a Bony cevabı

Galatasaray'da golcü transferi harekatı devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Wilfried Bony olmuştu. Swansea forması giyen Fildişili golcü için teknik direktörü Graham Potter'dan açıklama geldi.Sarı kırmızılılara kazandığının daha azına gideceği iddia edilen Wilfried Bony konusunda bir gelişme olmadığını aktaran menajer, "Bu konuda bir şey duymadım. Bu yüzden anlatacak bir şey de yok. Finansal olarak zor durumdayız bu durumda yerine birini almamız zor olduğundan oyuncu göndermemiz zor" ifadelerine yer verdi.Türk spor basınından ayrıca, Swansea'nin yüksek maaşından dolayı Bony'i elden çıkarmak istediği yazılmıştı.2017'de Manchetser City'den 13 milyon euro bedelle alınan Wilfried Guemiand Bony, bu sezon Championship'te 7 maça çıkarken 1 kez ağları sarstı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2019 yılında sona erecek ve 1 yıllık da opsiyon kulüpte bulunuyor.