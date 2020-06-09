Ada'da Liverpool için şampiyonluk alarmı

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk ihtimalinin olması herkesi alarma geçirdi

Haber; Milliyet
Ada'da Liverpool için şampiyonluk alarmı
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09 Haziran 2020 08:08
Premier Lig'de henüz ilk haftada Liverpool'un şampiyonluk ihtimalinin olması herkesi alarma geçirdi.

17 Haziran'daki erteleme maçında Arsenal ile karşılaşacak Manchester City eğer yenilirse Liverpool'a; 21 Haziran'daki Everton derbisinde zafer turu atma şansı doğacak. Liverpool şehrinde Goodison Park'ta oynanacak Merseyside derbisinde böyle bir şampiyonluk ihtimali olması valiliği harekete geçirdi.

Vali Jose Anderson; Liverpool kulübünden sorumluluk istedi, aksi takdirde maçın tarafsız sahaya alınması talep edildi.

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