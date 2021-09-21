Ada Masalı HD izle Star TV yeni bölüm, Ada Masalı 14. bölüm tek parça

ADA MASALI 14. BÖLÜM STAR TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yeni bölümüyle Ada Masalı Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yeni dizi Ada Masalı izleyiciler Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un oyunculukları ve aşklarıyla gündeme gelen bir dizi oldu. Yılın çifti olarak değerlendirilen ikilinin dizisi Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı izle yeni bölüm detayları ve konusu haberimizde...Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinin 14. bölüm özeti şöyle: "Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları heradımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik'e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.Fatih ve Latif'in Selma ve Zeynep'in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ada Masalı'nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.Çekimleri İzmir'de devam eden 'Ada Masalı', 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star yayınlanıyor.