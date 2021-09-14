Ada Masalı canlı izle tek parça kesintisiz reklamsız özetsiz full HD

ADA MASALI 13. BÖLÜM STAR TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni bölüm Ada Masalı 13. bölümüyle yeniden seyircisinin beğenisine sunuluyor. Ada Masalı dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgi çeken konusu, senarsoyu fenomen oyuncuları sayesinde önemli izlenme oranlarına sahip oldu. İzleyeceğiniz 13. bölümde Ada Masalı Star TV ekranlarında 14 Eylül Salı günü yayınlanıyor.Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları heradımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik'e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.Fatih ve Latif'in Selma ve Zeynep'in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ada Masalı'nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.Çekimleri İzmir'de devam eden 'Ada Masalı', 15 Haziran Salı günü saat 20.00'de Star'da...Büyülü ada atmosferi ve romantik hikayesiyle merakla beklenen dizi için ünlü müzisyen Buray 'Çift Gökkuşağı' şarkısını seslendirdi. Ünlü müzisyen; söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Cem Öget'e ait olan 'Çift Gökkuşağı' şarkısıyla büyük beğeni topladı. Aşk dolu sözleriyle dikkat çeken şarkıya, dizinden görüntülerin eşlik ettiği özel bir video hazırlandı.Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı yeni bölümü 14 Eylül 2021 Salı saat 20:00'de yayınlanıyor.