Ada Küfeciler'den bronz madalya

Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ada Küfeciler'den bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 13:00
Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.

Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery